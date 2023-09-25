Kazançların yeni adresi: Metaverse fonları! Yüzde 110 kazandırdı Dijital varlıkların alım satımının yapıldığı Metaverse borsası, sektörün yeni yıldızı olma yolunda ilerliyor.

ensonhaber.com

Borsa, parasını değerlendirmek isteyen yatırımcıların var olduğu bir yer. 21.yüzyıl borsasında dijital varlıklar da kendine yer buldu.

"Metaverse borsası" kavramı, yatırımcıların dikkatini çekti.

Metaverse alanında ve teknoloji üretimindeki lider şirketlere yatırım yapma fırsatı sunan fonlar, yılbaşından bu yana yatırımcılarına yüzde 110’a varan getiriler sağladı.

Yüksek ilgiyle canlı kalan fonlar, yüzleri güldürdü.

Dijitale yatırım

Metaverse borsaları yatırımcıların söz konusu dijital varlıkları alıp satmalarına ve ticaret yapmalarına olanak tanır.

Yatırımcılar kripto para birimleri veya platform özgü tokenlar gibi dijital varlıklarla metaverse borsasında işlem yapabilirler.

Oyun içi materyaller, metaverse borsalarında sıkça alınıp satılan dijital varlıkların başında gelir.

Metaverse fonları

Fon pazarında metaverse temalı beş fon bulunuyor:

1) Deniz Portföy Metaverse ve Digital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon,

2) Ziraat Portföy Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon,

3) TEB Portföy Metaverse Ve Dijital Teknolojiler Değişken Fon,

4) Ak Portföy Metaverse Ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon,

5) Garanti Portföy Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon.