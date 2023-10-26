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Keçiören, Mamak, Pursaklar, Çankaya... Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi!

Keçiören, Mamak, Pursaklar, Çankaya... Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi! Ankara'da yaşayan vatandaşlar için BAŞKENT, elektrik kesintilerini günlük olarak yayınlıyor. İlçe ilçe yayınlanan elektrik kesintileri sayesinde de, Ankaralı vatandaşlar önlemlerini alabiliyor. Peki, Ankara'da elektrik kesintisi olacak mı?