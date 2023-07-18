Kedilerde FİP hastalığı nedir, nasıl anlaşılır? İşte belirtileri Viral bir hastalık olan Fip yani bir diğer adıyla Kedi Enfeksiyoz Peritoniti, hayvan sahiplerini endişelendiriyor. FİP hastalığı hakkında aramalar hız kazanırken, belirtileri ve tedavi yöntemleri de araştırılıyor. İşte kedilerde FİP ile ilgili merak edilenler....

Kedi sahiplerinin korkulu rüyası arasında yer alan FIP hastalığı, koronavirüs ile enfekte olan kedilerde mutasyona uğrayarak oluşan bir hastalık türüdür.

Kedilerde sıklıkla görülen FİP, ilerleyebilen bir hastalıktır ve hayati tehlikeler yaratabilir.

Eğer siz de minik dostunuz için endişeleniyor ya da şimdiden birtakım önlemler almak istiyorsanız, FİP hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

Kedilerde FİP nedir, nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir? FİP nasıl geçer? FİP aşısı var mı? İşte FİP hastalığına dair merak edilenler...

FİP nedir?

FİP hastalığı için kedilerde görülen mutasyonlu koronavirüs denilebilir.

Hastalık FelineCoronavirus'ün bulaşıcılığı ve yerleştiği canlıda mutasyona uğraması ile tetiklenerek ortaya çıkar.

Enfeksiyona yol açan FİP, organları olumsuz etkiler. Kedilerin bağışıklık sistemini çökerten FİP, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilir.

Kedilerde FİP nasıl anlaşılır?

Kedilerde fip hastalığı ıslak formda olduğunda karın içi bölgede sıvı birikir ve kedinin göbeğinde şişkinlik meydana gelir.

FİP belirtileri

Ledilerde fip hastalığı iki farklı forma sahiptir. Islak ve kuru olan bu formlar, zamanla birbirine dönüşebilir. Kuru formda kediler nöbet geçirebilir veya her zamankinden farklı hareketlerde bulunabilir.

Fip hastalığının bir diğer formu ise ıslak formdur. Hastalık bu formda gelişim gösterdiğinde, karın bölgesinin içinde sıvı birikmesi meydana gelebilir. Kedinin göbeğinde oluşan şişkinlik, göğüs bölgesinde de sıvı birikimine sebep olur. Bu durumun sonucunda ise kediniz nefes almakta zorluk yaşamaya başlar.

FİP aşısı var mı?

İlk defa 1963 senesinde Dr. Jean Holzworth tarafından rapor edilen bu rahatsızlığın kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. ,

Korunmak için düzenli veteriner kontrolü, temizlik ve bakımlara özen gösterilmesi şarttır.

Veteriner hekim, evcil hayvanınızın öyküsü ışığında bir tedavi yöntemi belirler. Bu noktada vitamin, antibiyotik ve çeşitli destekleyiciler uygulanabilir.