Kedilerde hamilelik süresi ne kadar? Kediler kaç ayda doğurur?

Hüseyin Topuz

Evcil kedi sahiplerinin sıkça merak ettiği konulardan biri de kedilerin hamilelik sürecidir.

"Kediler kaç ayda doğurur?" sorusu, özellikle ilk kez yavru bekleyen kedilerin sahipleri tarafından araştırılıyor.

Kedilerde gebelik süresi ortalama 63 ila 67 gün arasında değişiyor. Bu da yaklaşık olarak iki ay anlamına geliyor. Ancak bu süre, kedinin yaşına, sağlık durumuna ve ırkına göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Hamilelik belirtileri genellikle çiftleşmeden 2-3 hafta sonra ortaya çıkıyor. Kedinizin iştahında artış, karın bölgesinde belirginleşme ve davranış değişiklikleri gibi belirtiler fark edebilirsiniz.

Doğum yaklaştıkça kediniz daha sakin ve içgüdüsel olarak kuytu yerler aramaya başlar. Genellikle tek seferde 3 ila 6 yavru dünyaya getiren kediler, doğumdan sonra yavrularını yaklaşık 8 hafta boyunca emzirir.

Uzmanlar, kedinizin sağlıklı bir doğum süreci geçirmesi için düzenli veteriner kontrollerini ihmal etmemeniz gerektiğini hatırlatıyor.

Kısacası, kedilerde hamilelik süresi ortalama iki aydır ve bu sürenin sonunda doğum gerçekleşir.