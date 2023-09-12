Kelebek Camların Bilinmeyen İşlevi: Otomobillerdeki Anlamsız Sandığımız Parça! Otomobillerin arka camlarındaki açılmayan minik kısma "kelebek cam" adı veriliyor. Hiçbir işlevi olmadığı sanılan bu cam, bakın aslında hangi amaçlara hizmet ediyor...

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Araçların arka koltuğunda seyahat eden biriyseniz, bu soru mutlaka aklınıza takılmıştır.

Arka camı açtığınızda minik bir kısmı hiç hareket etmez.

"Kelebek cam" olarak adlandırılan bu parçanın neden orada olduğu konusunda pek fikir sahibi olan yoktur.

Kelebek cam terimi, genellikle otomobillerin camlarını ifade etmek için kullanılan bir terimdir.

Daha çok Vosvos ya da kaplumbağa olarak tanımladığımız araç modellerinde yaygın olarak kullanılan kelebek camlar, aslında ciddi bir işe yarıyor.

İşte bakın o minik camın amacı neymiş...

Kelebek camın işlevi

Araba kapılarındaki küçük camların "kelebek" olarak adlandırılmasının sebebi, dışarıya doğru açılabilmesinden dolayıdır.

Günümüzde bu camlar açılmasalar da, adı kelebek olarak kalmıştır.

General Motors tarafından sektöre kazandırılan kelebek camlar otomobil iç mekanının havalandırılması, güneş ışığının kontrol edilmesi ve sürüş deneyiminin geliştirilmesi gibi birçok avantaj sunar.

Araç teknolojilerinin gelişmesiyle önemini kaybeden kelebek camı, şimdilerde estetik görünüm için tercih ediliyor.