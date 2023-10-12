Kelime dağarcığınızı konuşturun: 2023 Türkçe Wordle Oyunu! Wordle Türkçe ile bugünün gizli kelimesini tahmin eden kazanır! 6 hakkınız var.

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Dağarcığına güvenenler kelime oyunlarıyla eğlenceli vakit geçiriyor.

Wordle Türkçe, son dönemin en popüler kelime tahmin etme oyunu.

Beş harfli kelimelerin sorulduğu oyunda, kullanıcıların her gün bir oyun oynama hakkı bulunuyor.

Verilen kelimeyi bulmak için altı tahmin hakkı verilen oyunda, tahmin edilen harf kelime içinde doğru yerdeyse yeşil, seçilen harf kelime içerisinde varsa ancak doğru yerde değilse sarı renk belirecek.

Hızlı düşünme, kelime bilgisi ve mantık becerilerini bir araya getiren bu oyun, arkadaşlarınızla veya tek başınıza oynayarak keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak.

Günün kelimesini tahmin etmek için hemen oyna.

İster arkadaşlarınla turnuva düzenle, ister tek başına zafere ilerle.