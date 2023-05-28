Kemal Kılıçdaroğlu kaç seçim kaybetti? İşte seçim karnesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında her seçimde hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim karnesi merak konusu oldu.

Türkiye, tarihi seçimini yapıyor...

60 milyondan fazla vatandaş, cumhurbaşkanını seçiyor.

13. Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor.

Seçim gündemi içerisinde merak edilen bir konu da liderlerin seçim karneleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında her seferinde kaybeden Kılıçdaroğlu'nun kaç seçim yenilgiye uğradığı araştırılıyor.

28 Mayıs Pazar günü, anketler Erdoğan'ı gösterirken Kılıçdaroğlu'nun hanesine bir kayıp daha yazılması bekleniyor.

Peki, Kemal Kılıçdaroğlu kaç defa seçime girdi? Kılıçdaroğlu kaç seçim kaybetti? İşte detaylar...

Kemal Kılıçdaroğlu kaç seçim kaybetti?

Kemal Kılıçdaroğlu, 2010 yılında Deniz Baykal'ın genel başkanlık görevinden istifa etmesinin ardından yapılan 33. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda 1.189 oy alarak Genel Başkan seçilmiştir.

İlk yenilgi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde girdiği ilk seçim olan 2011 seçimlerinde, yüzde 25,98 oy alarak AK Parti'nin ardından ikinci oldu ve ana muhalefet görevini sürdürdü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kayıpları

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarılı olmadığı seçimler:

-12 Eylül 2010 Anayasa referandumu

-12 Haziran 2011 genel seçimler

-30 Mart 2014 yerel seçimler

-10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri

-7 Haziran 2015 genel seçimler

-1 Kasım 2015 erken genel seçim

-16 Nisan 2017 Anayasa referandumu

-24 Haziran 2018 genel seçim