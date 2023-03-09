Kentsel dönüşümde kira yardımı ne kadar oldu ve ne zaman yatacak? İstanbul, İzmir, Bursa... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm kira yardımlarının arttırıldığını duyurdu. Vatandaşlar yeni kira yardımlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesindeki çalışmalar ve gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Kurum, kentsel dönüşüm süreciyle ilgili konuştu. Kentsel dönüşümde kira yardımlarının arttırıldığını belirten Bakan Kurum, kira desteğinin ne zaman yatırılacağını da açıkladı. Kurum’un açıklamasının ardından vatandaşlar, Kentsel dönüşüm kira yardımlarının ne kadar olduğunu ve hangi illerde ne kadar arttığını araştırıyor. İşte merak edilenler… Kentsel dönüşüm kira yardımları ne kadar oldu? Kentsel dönüşüm kira yardımları hakkında açıklama yapan Bakan Kurum, açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Kira yardımı, kamulaştırma yardımı bu noktada finans ve faiz desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Kira yardımlarını artıracağız. İstanbul'da kentsel dönüşüm projelerinde kira desteğini 3 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Ankara'da, Bursa'da, Antalya'da ve İzmir'de 3 bin liraya çıkarıyoruz. Diğer büyükşehirlerde 2 bin 500 liraya, diğer illerde 2 bin liraya çıkarıyoruz." Kira yardımları ne zaman yatacak? Bakan Kurum, kira ödemelerinin Nisan ayında yapılacağını söyledi. Net tarih belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.