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Kesintiler peş peşe geliyor! İstanbullular telefonların şarjını fulleyin!

Kesintiler peş peşe geliyor! İstanbullular telefonların şarjını fulleyin! İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki elektrik kesintilerine AYEDAŞ ile BEDAŞ'ın sitelerinden ulaşabiliyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ günlük olarak kesintileri yayınlıyor. Peki, İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi var?