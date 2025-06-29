Ketenleri bu yöntemle yıkayın, ilk günkü gibi bırakın...

Keten, doğal bir lif olduğu için yüksek ısıya, ani sıcaklık değişimlerine ve aşırı mekanik harekete karşı hassastır.

Yüksek sıcaklıkta yıkamak ya da kurutma makinesinde kurutmak keten giysilerinizi bir beden küçültebilir.

Doğru teknikle yıkanan keten ürünler, ne çekme yapar ne de formunu kaybeder. Üstelik uzun yıllar ilk günkü gibi kalır.

İşte ketenleri yıkarken uygulamanız gerekenler...

KETENLERİ YIKAMA YÖNTEMİ

Ketenleri 30 dereceyi geçmeyen ılık suyla yıkayın. Soğuk su da kullanılabilir ama lekeler zor çıkabilir.

Çamaşır makinesinde “narin” ya da “elde yıkama” programını kullanın. Yüksek devirde sıkma, kumaşı yıpratır ve çekmeye neden olabilir.

Keten doğal olarak yumuşaktır. Ağartıcı ve yumuşatıcı gibi kimyasallar kumaşın liflerini zayıflatır, bu da çekmeye yol açar.

Keten kıyafetleri asarak ya da düz bir zeminde sererek kurutun. Kurutma makinesinin sıcak havası kumaşı çeker.

Kumaşın dış yüzeyini korumak için giysileri ters çevirerek yıkayın. Bu, yıpranmayı azaltır.

Yıkama suyuna bir çay bardağı beyaz sirke eklerseniz kumaş daha yumuşak olur, renkler canlı kalır ve hijyen sağlanır.