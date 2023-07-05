Kick nedir? Yayın platformu Kick nasıl kullanılır, özellikleri nelerdir? Twitch’e rakip olarak kurulan Kick, yayıncıların ilgi gösterdiği platformlar arasında yer alıyor. Peki Kick nedir ve nasıl kullanılır? Hangi özellikler mevcut? Kick hakkında bilgiler...

Sosyal medya platformları olarak canlı yayın imkanı sunanlar, kullanıcılara para da kazandırdığından büyük bir ilgi görüyor.

Başta Twitch olmak üzere yayıncıların tercih ettiği platformlar arasında Kick de yerini aldı.

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan gönderiye göre Kick; Facebook, Netflix ve Spotify gibi sosyal medya ağlarına nazaran 69 günde 1.000.000 kullanıcıya ulaştığını duyurdu.

Kripto para destekli olan Kick'i ilk kez duyanlar nedir ne değildir merak ediyor.

Peki, yayın platformu Kick nedir ve nasıl kullanılır? İşte Kick hakkında detaylar...

Twitch'e rakip: Kick nedir

Kick, Avusturalya merkezli bir canlı yayın platformudur.

Stake.com'un kurucu ortakları Bijan Tehrani ve Ed Craven ile yayıncı Trainwreckstv tarafından desteklenen Kick, Twitch'e rakip olarak daha gevşek bir kurallara sahiptir.

Kick'in gelir paylaşımı %95 yayıncıya ve %5 platforma olmak üzere yayıncılıktaki en cömert gelir paylaşımlarından biri.

Oyuncular takipçilerinden bağış alarak veya platformla ortaklık kurarak para kazanabiliyor.