Kim Milyoner Olmak İster Ahmet Talha Dağlı kazandı mı? Kaç TL, ne kadar kazandı? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster’de bu gece tarihi anlar yaşandı. Yarışmacı Ahmet Talha Dağlı, milyonluk soruyu açtırdı. Peki Ahmet Talha Dağlı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Ahmet Talha Dağlı kazandı mı, kaç TL kazandı? İşte detaylar…

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ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekrana gelen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

1 Ekim 2023 tarihli bölümüyle bir kez daha izleyicileri ekran başına kilitledi.

Geçtiğimiz bölümde 500 bin TL’lik soruyu yanıtlayan başarılı yarışmacı Ahmet Talha Dağlı, milyonluk soruyu görmeye hak kazandı.

Yarışmanın takipçileri, bu akşam hem 1 milyon liralık sorunun cevabını merak ediyor hem de Ahmet Talha Dağlı'nın bu kritik soruyu doğru yanıtlayarak ne kadar ödül kazandığını öğrenmek istiyor.

Ahmet Talha Dağlı kazandı mı, kaç TL kazandı?

Milyoner'e damga vuran Ahmet Talha Dağlı, yarışmadan çekilerek 500 bin TL ödülün sahibi oldu.

Milyonluk sorunun cevabı nedir?

1861 - 1865 ARASINDAKİ Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır?

A) Fransa

B) Osmanlı Devleti

C) Avusturya Macaristan

D) Birleşik Krallık

Milyonluk sorunun cevabı B şıkkı yani Osmanlı Devleti.

Ahmet Talha Dağlı kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazanan genç yarışmacı Ahmet Talha Dağlı, izleyicileri ve jüriyi büyüleyen performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 19 yaşında olan Ahmet Talha Dağlı, Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi Bölümü öğrencisi olarak eğitim hayatını sürdürüyor.

Ahmet Talha Dağlı, genç yaşına rağmen genel kültür bilgisi ve zekasıyla Kim Milyoner Olmak İster'de başarılı bir performans sergiledi.