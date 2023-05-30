Kimler bakan olabilir? İşte bakan olma şartları ve yetkileri Yeni kurulacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi öncesinde vatandaşlar bakanlık ile ilgili detayları merak ediyor. Peki Bakan nasıl olunur? Bakan olma şartları nelerdir? Bakanların yetkileri neler? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı ve tüm bakanların bir araya gelerek kararlar aldığı kuruldur. Kabine üyeleri 17 bakandan oluşuyor. Her bakan, kendi bakanlığındaki kamu personellerinin yerine getirdikleri iş ve eylemlerden sorumludur. Bakan kuruluşunun en üst amiridir. Seçim sonrasında yeni kurulacak olan kabine öncesinde merak edilen konulardan biri de bakanlık şartları oldu. Kabine öncesinde vatandaşlar, “Kimler bakan olabilir? Bakan olma şartları nelerdir?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar… Kimler bakan olabilir? Milletvekili olma şartı bulunmamaktadır, mv yeterliliğine sahip olanlar da bakan olabilir. • 25 yaşını doldurmuş olmak. • En az ilkokul mezunu olmak • Askerlik hizmetini yapmış olmak • Kamu hizmetinden yasaklanmamış olmak • Taksirli suçlar hariç 1 yıldan fazla hapis yatmamış olmak • Yüz kızartıcı suç islememek • Devlet sırrını açığa vurmamış olmak • İdeolojik ve anarşik suçlara katılmamak • Kısıtlı olmamak Bakanların sahip olduğu yetkiler • Bakanlığının hizmet alanında devlet tüzel kişiliğinitemsil eder. • Bakanlığı üzerinde hiyerarşi yetkisi vardır. • Ayrı tüzel kişiliğe sahip bağlı ve ilgili kuruluşlar üzerinde vesayet yetkisine sahiptir. • Atama yapma yetkisine sahiptir. • Bakanlık ita amiridir, harcama yapma yetkisine sahiptir. • Yönetmelik çıkarma yetkisi vardır Bakanlıklar Adalet Aile ve Sosyal Politikalar Avrupa Birliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Çevre ve Şehircilik Dışişleri Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Gençlik ve Spor Gıda, Tarım ve Hayvancılık Gümrük ve Ticaret İçişleri Kalkınma Kültür ve Turizm Maliye Milli Eğitim Milli Savunma Orman ve Su İşleri Sağlık Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı