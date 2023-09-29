Kimse beklemiyordu! Beşiktaş Avrupa Ligi'ne veda etti!

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Yeni sezona iyi başlayamayan Beşiktaş'a bir kötü haberde kadın basketbol takımından geldi.
Beşiktaş 20 Eylül'de sahasında oynadığı Euroleague Kadınlar eleme ilk maçında Polonya ekibi BC Polkowice'ye 58-57 mağlup olmuştu.
Temsilcimiz rövanş maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği BC Polkowice'ye 78-64 mağlup olarak elendi.
Euroleague'de gruplara kalamayan siyah beyazlılar yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edecek.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nede iyi başlayamayan Beşiktaş oynadığı 3 maçta 1 galibiyet 2 mağlubiyet aldı.