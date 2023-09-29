Kimse beklemiyordu! Beşiktaş Avrupa Ligi'ne veda etti! Beşiktaş Kadın Basketbol takımı Polonya ekibi BC Polkowice'ye iki maçtada mağlup olarak Euroleague'e veda etti..

ensonhaber.com Yeni sezona iyi başlayamayan Beşiktaş'a bir kötü haberde kadın basketbol takımından geldi. Beşiktaş 20 Eylül'de sahasında oynadığı Euroleague Kadınlar eleme ilk maçında Polonya ekibi BC Polkowice'ye 58-57 mağlup olmuştu. Temsilcimiz rövanş maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği BC Polkowice'ye 78-64 mağlup olarak elendi. Euroleague'de gruplara kalamayan siyah beyazlılar yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edecek. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nede iyi başlayamayan Beşiktaş oynadığı 3 maçta 1 galibiyet 2 mağlubiyet aldı.