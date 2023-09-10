Kimse beklemiyordu! Masterchef’te haftanın son eleme adayı bakın kim oldu MasterChef All Star'da dün akşam haftanın son eleme adayı seçildi. Performansıyla sezona damga vuran yarışmacı, izleyicileri şaşkına çevirdi. İşte dün akşam eleme potasına giren isim...

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MasterChef Türkiye All Star’da heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Dün akşam yayınlanan bölümde haftanın son eleme adayı hayranları ekran başına kilitledi.

Hafta boyunca mücadele ederek en başarısız tabağı çıkaran ve eleme potasına giren yarışmacılar Ayaz, Suna, Hasan, Sefa, Tolga ve Tanya oldu.

Öte yandan bir önceki gün yapılan ödül oyununda 100 bin TL ödülün sahibi Azize olmuştu. Dün akşam haftanın son eleme adayı seçildi.

Jüri şeflerin değerlendirilmesinin ardından birçok izleyicinin favorisi olarak bilinen başarılı yarışmacı eleme potasına girdi. İşte o isim...

MasterChef All Star'da son eleme adayı kim oldu?

Dün akşam MasterChef All Star’da haftanın 7. ve son eleme adayı belirlendi. En başarısız tabağı çıkaran Esra eleme potasına girdi.