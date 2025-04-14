Kimsenin aklına gelmez! İtfaiye araçlarının kırmızı olmasının nedeni bakın neymiş…

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Acil servis araçları arasında yer alan ambulans ve polis araçları beyaz renk ile özdeşleşirken itfaiye araçlarında durum tam tersidir.

Beyaz rengin neredeyse hiç yer almadığı itfaiye araçları tepeden tırnağa kırmızı renk ile tasarlanmıştır. Çoğu kişinin dikkatini çeken bu farkın nedeni hakkında ise neredeyse kimsenin herhangi bir fikri yoktur.

Düşünüldüğünden saha eski bir zamana dayanan ve oldukça ilginç bir ortaya çıkış hikayesi olan renk tercihi bakın nereden geliyormuş.

KIRMIZI RENK TERCİH EDİLİYOR ÇÜNKÜ

Kırmızının itfaiye araçları ile özdeşleşmesinin birçok nedeni var ancak en dikkat çekeni ve diğer nedenlere nazaran en bilineni, rengin aciliyeti ve uyarıyı simgelemesiymiş.

Bunun yanı sıra 19. yüzyılda itfaiye teşkilatlarının kurulmasıyla birlikte, itfaiye araçlarının renkleri de çeşitlilik gösteriyordu. Ancak kırmızı, o dönemde pahalı ve prestijli bir renk olduğu için gönüllü itfaiye ekipleri tarafından sıkça tercih ediliyordu.

Özellikle siren ve yanıp sönen ışıkların yaygınlaşmadığı dönemlerde kırmızı renk, araçların uzaktan görülmesini sağlıyordu. Ayrıca kırmızı, insanlarda uyarı ve dikkat çekme gibi duygular uyandıran bir renk olduğundan acil durumlarda kullanılan araçlar için uygun bir tercih olarak görülmüştü.

Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar, kırmızı rengin gece görüşü için en uygun renk olmadığını ve gözlerimizin, düşük ışık koşullarında kırmızıyı diğer renklere göre daha zor algıladığı ortaya çıktı.

Yapılan bu araştırmaların ardından ise bazı ülkelerde sarı ve yeşil gibi renkler de itfaiye araçlarında kullanılmaya başlandı. Bu renkler, özellikle sisli veya yağışlı havalarda daha iyi görünürlük sağlıyor.