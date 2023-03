Kimsenin aklına gelmezdi! İşte Google'ın 9 inanılmaz gizli özelliği... Her gün girdiğiniz Google'ı sadece bir arama motoru sanıyorsanız, yanıldınız. Google, içinde çok az kişinin bildiği sürprizler barındırıyor. İşte Google'ın gizli özellikleri...

Dünyanın en çok tıklanan arama motoru Google, rakiplerini silip geçmeye devam ediyor.

Günlük hayatımızın bir parçası haline gelen ve her soruya yanıt bulabildiğimiz Google, neredeyse hiçbir şeyi cevapsız bırakmıyor.

Google'ı sıradan bir arama motoru olarak görenler ise, bazı sürprizler karşısında şaşkınlığa uğruyor.

Büyük bir kesimin bilmediği Google gizli özellikleri zaman zaman gündeme geliyor.

Google arama motoru aslında espri, eğlence ve enteresan oyunlarla sıra dışı bir deneyim sunuyor.

Peki, Google bilinmeyen özellikleri neler? İşte Google gizli özellikleri...

Google ekran döndürme

Arama ekranına “do a barrel roll” yazarak Google'ı ters düz edebilirsiniz.

Yerçekimsiz Google

Google’a, “Google Gravity” yazıp “Kendimi Şanslı Hissediyorum” butonuna tıklayın. Google ürünlerinin yer aldığı butonların yere düştüğünü göreceksiniz. Düşen parçaları tutup sürükleyebilir ve oradan oraya savurabilirsiniz.

Nostaljik atari oyunu

Google’ın arama bölümüne “Atari Breakout” yazıp ardından “Görseller”e tıklayın. Burada karşınıza 1970’li yıllardan itibaren hemen herkesin oynamış olduğu, en sevilen nostaljik oyunlardan biri olan Breakout'u oynayabilirsiniz.

Komik görseller

Google’a “241543903” rakamlarını yazıp Görseller’e tıklarsanız kafasını buzdolabına sokan insanları göreceksiniz.

İlginç oyunlar

Google’ın arama çubuğuna “Zerg Rush” yazdığınızda yukarıdan bir sürü “O” harfinin indiğini görüyorsunuz. Bunları hedefleyip vurabilirsiniz. Eğer vurmayı başaramazsanız bunların, arama sonuçlarını yediklerini göreceksiniz.

"Chuck Norris"

Google’a “Google Chuck Norris” yazıp “Kendimi Şanslı Hissediyorum” butonuna tıkladığınızda karşınıza; “Chuck Norris Sizi Bulur” anlamında “Google won’t search for Chuck Norris because it knows you don’t find Chuck Norris, he finds you.” açıklaması çıkacak.

Yılan oyunu

“Snake”i Google’da oynamak isterseniz Google’ın arama bölümüne “Elgoog Snake” yazıp çıkan sonuçlardan ilk sayfaya tıklamanız yeterli.

Google ile Beatbox

Google Translate'e ''pv kkk pkkk pvpvpv ppkk pddd bschk bschk pv zk pv bschk pv pv pv bschk bschk bschk kkkkkkkkkk bschk bsch'' yazarak çevrilme dilini Çekçe yaparsanız hoş bir beatbox parçası olur.

Google ile uçuş

Google Earth'ü açın CTRL Alt A kombinasyonu ile uçağınızı ve rotanızı seçin özgürce uçun.