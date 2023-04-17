Kira artış oranı belli oldu mu? Nisan ayı kira artış oranı ne kadar? 2023 Kira artış oranı hesaplama.. Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı, kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtı.

Milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilen enflasyon rakamları her ay TÜİK tarafından açıklanmaktadır. Nisan ayında yüzde kaç olacağı merak konusu haline gelen enflasyon oranlarına göre kira artış oranı belirlenecek. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte gözler kira artış oranlarına çevrilmektedir. Ev sahipleri ve kiracıların gözü kulağı Nisan ayı enflasyon oranlarına çevrilmiş durumda. Peki kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılır ve Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte merak edilen soruların cevabı.. Kira artış oranı ne kadar oldu? Devlet tarafından alınan karar doğrultusunda 11 Haziran 2022 ve 1 Temmuz 2023 tarih aralığında yenilenen kira sözleşmelerinde, kiracılara %25'i geçen zamlar yapılamayacak. Adalet Bakan Bekir Bozdağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada "1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek Kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu’nda Borçlar Kanunu’na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde Artış yapılabilme imkanı getiriliyor" ifadelerine yer verdi. Kira artış oranı hesaplama Mevcut kira tutarı: 3.000,00 TL Artış oranı: %25 Kira artış tutarı: 750,00 TL Yeni kira tutarı: 3.750,00 TL