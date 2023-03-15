Kira gelir vergisi hesaplama 2023! Kira gelir vergisi nedir, nasıl hesaplanır? Kira beyannamesi 2023.. Kira gelir vergisi hakkında aramalar hız kazandı. Peki kira gelir vergisi nedir ve nasıl hesaplanır? İşte kira gelir vergisi hakkında merak edilenler..

Mart ayının gelmesiyle birlikte kira gelir vergisi ve kira gelir beyannamesi hakkında araştırmalar hız kazanmaya başladı.

Bilindiği üzere mülk sahipleri mülklerinden elde ettikleri kira gelirlerini Maliye Bakanlığı'na beyan etmek zorundadırlar.

Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmektedir.

Bu sebeple kira beyannamesinin ne zaman ve nasıl verileceği arama motorlarında araştırılıyor. Peki, kira gelir vergisi nasıl hesaplanır? İşte yanıtı..

Kira gelir vergisi nedir?

Gelir Vergisi Kanunu’na göre bir kişi sahip olduğu gayrimenkulleri başkasına kiralar ve bu kiralama işleminden gelir elde ederse, bu gelir, halk arasında “kira vergisi” olarak adlandırılan "gayrimenkul sermaye iradı" olarak nitelendirilir.

Kira beyannamesi ne zaman verilecek?

Kira geliri elde eden mülk sahiplerinin, beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için 1 Mart ile 31 Mart tarihleri arasında beyannamelerini vermeleri gerekmektedir.

Kira gelir vergisi nasıl hesaplanır?

Ödenecek olan kira gelir vergisi miktarı hesaplanırken öncelikle konut kira gelirleri toplamından istisnaya tabi olan bölümler çıkarılır. Daha sonra kalan bölüm için yapılan giderler tespit edilerek matrahtan düşülür ve kalan kısmın girdiği dilimlere göre ödenmesi gereken gelir vergisi ortaya çıkmış olur.

Ayrıca beyanname verilmesi sebebiyle ek olarak bir de damga vergisi ödemek gerekmektedir.