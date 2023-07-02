Kira gelirlerinin zekatı verilir mi? Kira gelirleri zekata tabi midir? Kira gelirleri zekâta tâbi midir sorusuna cevap arayan vatandaşlar Din İşleri Yüksek Kurulu'na bu soruyu yönelttiler. İşte kurulun bu soruya verdiği yanıt..

Vatandaşlar dini açıdan cevabını merak ettiği soruları Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sorarak meraklarını giderebiliyor.

Sitede yer alan sıkça sorulan sorular bölümünden birçok vatandaş tarafından araştırılan ve merak edilen bir sorunun cevabını sizler için seçtik.

Vatandaşlar "Kira gelirleri zekâta tâbi midir?" sorusunu sıklıkla arama motorlarında araştırarak cevap arıyor.

Bu sorunun cevabını merak edenler Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinden soruya yanıt aradılar.

İşte kurulun bu soru hakkında verdiği cevap..

Soru

Kira gelirleri zekâta tâbi midir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt şu şekilde;

"Bir yıllık borcu ve aslî ihtiyaçları dışında 80.18 gr. altını veya bu miktar değerinde malı yahut parası olan kimseler, dinen zengin sayılır. Kira gelirlerinin zekâta tâbi diğer mal ve gelirlerle birlikte, temel ihtiyaçlar ve borçlar çıktıktan sonra nisap miktarına (80.18 gr. altın veya değeri) ulaşması ve üzerinden bir yıl geçmesi hâlinde kırkta bir ( % 2,5) oranında zekâtının verilmesi gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 165, 190-191)."