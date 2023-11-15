Kiracılar dikkat! Bunu yapana 100 bin lira ceza kesilecek! 1 Ocak itibariyle başlıyor!

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Günlük ev kiralamanın son yıllarda giderek yaygınlaşmasının ardından ortaya çıkan sorunların çözümü için yeni bir düzenlemeye gidildi.
Günlük kiralık daire sayısındaki yükseliş, emlak sektöründeki sorunları da beraberinde getirdi.
Ev sahiplerinin veya kiracıların daha yüksek kazanç elde etmek için konutunu günlük kiraya vermesi, emlak sektörünü olumsuz etkiledi.
100 bin lira ceza kesilecek
1 Ocak 2024'ten itibaren uygulanacak yeni yasayla kiracı olduğu evi, başkalarına günlük kiraya verenlere 100 bin lira para cezası kesilecek.
İzin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenlere de aynı şekilde ceza uygulanacak.