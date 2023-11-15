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Kiracılar dikkat! Bunu yapana 100 bin lira ceza kesilecek! 1 Ocak itibariyle başlıyor!

Kiracılar dikkat! Bunu yapana 100 bin lira ceza kesilecek! 1 Ocak itibariyle başlıyor! 1 Ocak 2024'ten itibaren kiracı olduğu evi günlük kiraya verene 100 bin lira ceza kesilecek.