Kirli Sepeti’nin Hayriye’si Ceren Moray duygulandırdı! Final kararı sonrası paylaştı...

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Pazar akşamları NOW TV ekranlarında seyirciyle buluşan Kirli Sepeti ani final kararı sonrası şaşkınlık yaratmıştı.

İzleyicinin sosyal medyada adeta isyan bayraklarını kaldırdığı final kararı sonrasında dizinin sevilen karakterlerinden olan Hayriye Şişman karakterine hayat veren Ceren Moray yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

Karakterine veda eden Moray, yaptığı paylaşımda duygularını ifade ettiği notla Kirli Sepeti izleyicilerine duygusal anlar yaşattı.

“ÇOK SEVDİK BİRBİRİMİZİ...”

Dizi setinden çeşitli görüntülere yer veren Moray paylaşımında, “Biz dün sepetimizin son sahnesini çekip, bu işin bana en büyük hediyelerinden biri olan canım @eceerdek ‘min sesinden son kez paydos duyduk koca bir ekip. Normalde işler biter, final yazısı düşer ekrana, sonra düşülür teşekkür sağnağına. Bende ilk kez olmadı bu gelenek, teşekkürü vedası bekleyecek gibi değil çünkü. Çünkü tam bir veda olmasa da veda etmeliyim ve dağıtmalıyım bu kalabalıktan aldığım parlak etkiyi ki Çarşamba günü o güzel kalabalığı görmeyeceğim gerçeğini halledebileyim.

İnsan çalıştığı yerde nasıl neşeli, uyumlu, bir aradalık peşinde ve birbirine karşı merhametli olur’un reçetesi olsa Kirli Sepeti ekibini komple yazmak yeterli. Çok sevdik biz birbirimizi a dostlar, tatillerde özledik, birbirimizin sevdiği yemekleri birbirimiz olmadan boğazımızdan geçirmedik, en çok biz eğlendik, bir gün üzmedi beni bu kocaman aile, bir gün ayağımı geri götürmedi.

Teşekkürü, minneti bol bir 40 küsur hafta. İlk günden beri ağız ağıza aktığımız canım partnerlerim @aycabingol1 @cansutosun ve bütün oyuncu dostlarım ve ah @ruzgaraksoy erkosu :) sizsiz ne b.k yerdi Hayriye. Ve ekip canım ekip, kurduğum en mantıklı duygusal bağdı aramızdaki, hayatımın en güzel setlerinden biriydi sayenizde, “abla”nız olmak son yıllarda başıma gelen en güzel şeydi. Kirli Sepeti seni çok sevdim; biliyorum ki yol uzun bir daha karşılaşılacak. Ve Hayriye Şişman, koca yürekli hayriye, nefesin olmak harikaydı. Ağız dolusu teşekkür ederim herkese..” ifadelerini kullandı.