Kış aylarının şifası: Nara tuz döküp yerseniz... Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte, sağlığa faydalarıyla bilinen nar da mutfaklarda yerini aldı. Peki daha önce narı tuzlayarak yemeyi denediniz mi? Bakın işe yarıyor…

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Nar, meyve dünyasında gözde bir lezzet olarak kabul ediliyor ve sağlık açısından birçok fayda sunuyor.

İçerdiği çok sayıda tanenin yanı sıra zengin antioksidan içeriğiyle bilinen nar, genellikle tercih edilen ve sevilerek tüketilen bir meyve olarak öne çıkıyor.

Özellikle antioksidan özellikleriyle bilinen nar, kansere karşı koruyucu özellikleriyle dikkat çekiyor.

Çeşitli araştırmalar, narın kanser hücrelerinin büyümesini önlemede veya yavaşlatmada rol oynayabileceğini ortaya koyuyor.

Peki, narı hiç tuzlayarak yediniz mi? Bakın nasıl faydalar sağlıyor…

Narı tuzlayarak yemenin faydaları

Narı tuzlayarak yemek, faydalarını iki katına çıkarıyor.

Çünkü tuzun ağrı kesici özelliği bulunuyor.

Nar suyu ile tuz birleştiğinde ağrıları anında kesme durumu ortaya çıkıyor. Ayrıca tuzlu narın iltihap sökücü bir özelliği de var.