Kış öncesi hangi hisseler alınır? Kışın değerlenen hisse senetleri YTD! Borsayı takip eden yatırımcılar, mevsimsel olarak farklı hisse senetlerine yoğunlaşıyor. Yaz ayları geride kalırken, kış için kollar sıvandı. Soğuk dönemlerde yükselişe geçme potansiyeli olan şirketler araştırılıyor.

ensonhaber.com Borsa, özellikle son dönemlerde Türkiye'de büyük bir ilgi odağı haline geldi. Enflasyon arttıkça, borsaya olan yatırım da artıyor. Elindeki miktarı değerlendirmek isteyen vatandaşlar, hisse senedi alarak yatırım planı yapıyor. Borsada mevsimsel olarak fiyat değişimleri görebiliyoruz. Örneğin bahar aylarında gübre, inşaat, havayolu şirketlerinde yükseliş meydana gelir. Analizlere göre ise borsada en kazançlı ay ekim olarak görülür. Sıcak günleri geride bırakırken, kışın yükselecek hisseler merak konusu oldu. Yatırımcılar, "kışın değerlenen hisse senetleri" hususunda araştırmalara başladı. Peki, borsada kışın hangi hisseler alınır? Kış öncesi hangi hisse senetleri yükselir? Kışın değerlenen hisseler hangileri? İşte sektörden bilgiler... Kışlık hisseler 2023 Borsadaki yatırımcıların mevsimsel değişkenleri göz önünde bulundurarak yatırım yapması önem arz etmektedir. Kış aylarında gıda, beyaz eşya, gayrimenkul hisseleri, inşaat, çimento, petrol ve kimya hisseleri öne çıktığı görülmektedir. * Yatırım tavsiyesi değildir

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