Kişi, evlat edindiği çocuğa bütün malını bağışlayabilir mi? Kişi, evlat edindiği çocuğa bütün malını bağışlayabilir mi sorusuna cevap arayan vatandaşlar Din İşleri Yüksek Kurulu'na bu soruyu yönelterek cevap aradılar. İşte kurulun bu soruya verdiği yanıt..

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Vatandaşlar dini açıdan cevabını merak ettiği sorulara Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden cevap arayabiliyor.

Birçok kişi tarafından araştırılan ve merak edilen bir sorunun cevabını sizler için derledik.

Vatandaşlar 'Kişi, evlat edindiği çocuğa bütün malını bağışlayabilir mi?' sorusunu sıklıkla arama motorlarında araştırarak yanıt arıyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu bu soruya yanıt vererek konu hakkında araştırma yapan vatandaşların merakını giderdi.

İşte kurulun bu soru hakkında verdiği cevap...

Soru

Kişi, bakımını üstlendiği (evlat edindiği) çocuğa bütün malını bağışlayabilir mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt şu şekilde;

İslam dininde hukuki anlamda evlat edinme yoktur. Ancak bir kimse korunmaya muhtaç çocukları himayesine alıp onlara bakabilir, bu dinimizin teşvik ettiği bir durumdur. Bu çocukların nesepleri belli ise çocuklar babalarına nispet edilirler. Bir çocuğu himayesine alan kişi, dilediği takdirde malını himayesine aldığı çocuklar da dâhil olmak üzere dilediği kişilere bağışlayabilir. Ancak bu gibi durumlarda varisleri mirastan mahrum etmek suretiyle onların husumetine sebep olmaktan kaçınılması tavsiye edilir.