Kışın hangi çiçekler yetişir? İşte kışın yetişebilen çiçekler...

Hüseyin Topuz

Kış mevsimi, soğuk hava ve kısa günlerle birlikte bitkilerin büyüme hızının yavaşladığı bir dönemdir.

Ancak bu durum, doğanın güzelliklerinden mahrum kalmamız gerektiği anlamına gelmez.

Kışın da bahçenizi veya iç mekanlarınızı renklendirebilecek birçok çiçek bulunmaktadır.

Soğuk hava koşullarına dayanıklı olan bu bitkiler, kışın en sert günlerinde bile canlı renkleriyle dikkat çekerler.

Kışın yetişen çiçekler, soğuk hava koşullarına dayanıklı bitkilerdir. İşte kışın yetişebilen bazı çiçekler...

Kardelen

İlkbaharın habercisi olarak bilinen kardelen, kışın ilk aylarında çiçek açar. Soğuk hava şartlarına oldukça dayanıklıdır.

Çuha Çiçeği

Soğuk havalarda da çiçek açabilen çuha çiçeği, çeşitli renklerde olabilir ve kışın bahçelere renk katar.

Siklamen

Kış aylarında iç mekanlarda ve dış mekanlarda yetiştirilebilen siklamen, pembe, kırmızı ve beyaz gibi çeşitli renklere sahiptir.

Atatürk Çiçeği

Kışın özellikle yılbaşı döneminde popüler olan bu çiçek, kırmızı yapraklarıyla bilinir. İç mekan bitkisi olarak yetiştirilir.

Nergis

Özellikle erken ilkbaharda açan nergis, kış aylarında soğanlarını ekerek yetiştirilebilir.