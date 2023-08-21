Kısmetse Olur bitti mi? Kısmetse Olur: Aşkın Gücü sezon finali tarihi... Youtube platformunda yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının ne zaman biteceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Kısmetse Olur bitti mi, ne zaman bitecek? İşte Kısmetse Olur Aşkın Gücü sezon finali tarihi…

ensonhaber.com Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı Youtube platformunda yayınlanmaya devam ediyor. Program, romantizm, heyecan ve duygusal anları izleyicilere aktaran bir formatla popülerliğini koruyor. Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği programda, yarışmacılar arasındaki ilişkiler, aşk ve hayatın içinden kesitler izleyicilerle buluşuyor. 9 erkek ve 9 kadın yarışmacının aşk ve ilişki dolu maceralarını konu alan programın ne zamamn biteceği merak konusu oldu. Kısmetse Olur tutkunları sezonun final tarihini öğrenmek için arama motorlarında araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Kısmetse Olur ne zaman bitiyor? 2023 Kısmetse Olur Aşkın Gücü sezon finali ne zaman? İşte detaylar... Kısmetse Olur Aşkın Gücü sezon finali ne zaman? Haftanın 6 günü ekrana gelen Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı 22 Eylül 2023 tarihinde sezon finaline girecek.