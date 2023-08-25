Kıyafetler eskisinden yeni olacak! Çamaşır suyu lekesini yok eden mucize yöntemler! Mutlaka deneyin.. Çamaşır suyu lekesi olan kıyafetlerini sakın çöpe atmayın. Evde uygulayacağınız yöntemler ile kıyafetleriniz eskisinden çok daha yeni gözükecek. İşte o yöntemler..

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Temizlik için kullanılan çamaşır suyu ister istemez kıyafetlerimize temas edebiliyor. Bazen kıyafetleri kullanılmaz hale getiren çamaşır suyu lekeleri herkesin korkulu rüyası oluyor.

Çamaşır suyunun temas ettiği kıyafetler çoğunlukla çöpe atılıyor yada temizlik için kullanılmaya devam ediyor.

Ancak bu lekelerden kurtulmak bazen mümkün olabiliyor. Bazı yöntemler sayesinde çamaşır suyuna maruz kalan kıyafetlerinizi kurtarabilirsiniz.

Peki çamaşır suyu kıyafetlere temas ederse ne yapmalıyız? İşte çamaşır suyuna maruz kalan kıyafetleri kurtarmak için yapmanız gereken bazı yöntemler..

Renkli kıyafetlerdeki lekeler nasıl çıkar?

Renkli kıyafetlerdeki çamaşır suyu lekesini çıkarmak son derece zor olsada koyu renge sahip kıyafetlerdeki çamaşır suyuna maruz kalan bölgeleri yok etmek için deneyebileceğiniz bir yöntem bulunuyor. Bu yöntem için ihtiyacınız olan pamuk ve alkoldür.

Bir parça pamuğu alkolün içerisine batırın ve ardından çamaşır suyu dökülen bölgeye uygulayın. Bu yöntem sayesinde kıyafetinizin orjinal rengi çamaşır suyuna maruz kalan bölgeye yayılacaktır.

Beyaz kıyafetlerdeki lekeler nasıl çıkar?

Beyaz kıyafetlerdeki lekelerden kurtulmak için 1 yemek kaşığı beyaz sirke ve 2 bardak suya ihtiyacınız var.

Çamaşır suyu dökülen beyaz kıyafetleriniz için öncelikle bir bez alın ve hazırlamış olduğunuz sirkeli suyun içerisine batırın. Ardından bu bez ile çamaşır suyu lekesi olan bölgeyi silin. Ardından kıyafeti kurutun ve bu işlemi tekrarlayın.

Beyaz kıyafetinizin çamaşır suyundan temizlendiğine emin olana dek bu işleme devam edebilirsiniz. Ancak bezi sirkeli suya fazla batırmayın çünkü fazla sirkeli su kıyafetinize zarar verebilir.