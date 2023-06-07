Kıyafetlerinizdeki tüylenmelere "elveda" deyin! Bu yöntem bütün sorunu çözecek Hemen hemen herkesin ortak sorunu haline gelen kıyafetlerdeki tüylenmeden kurtulmak artık çok kolay. Bu yöntemle kıyafetlerinizi çöpe atmak yerine eski haline döndürebilirsiniz.

Muhtemelen hepimiz bu sorunu yaşamışızdır. Giydiğimiz kıyafetler yıkandıkça zamanla aşınmaya başlar.

Kıyafetinizi birkaç kez yıkadıktan sonra üzerinde tüylenmeler oluştuğunu görürüz. Bu tüylenmeleri yok etmek mümkün.

Özellikle pamuklu kıyafetlerin üzerinde oluşan bu tüylenmeler yüzünden birçoğumuz kıyafetlerimi atıyoruz ve yenilerini alıyoruz.

Her ne kadar zor olduğunu düşünseniz de kıyafetlerinizdeki tüylenmelerden kurtulmanın çok kolay bir yöntemi var.

Hemen hemen hepimizin kullandığı bir kozmetik ürün sayesinde kıyafetlerinizdeki tüylenmeden kurtulabilirsiniz. Biz de sizler için bu basit yöntemi derledik.

Saç spreyini deneyin!

Bir bulaşık bezi alın ve bezin üzerine yaklaşık 10 santimetre uzaklıktan bol miktarda saç spreyi sıkın. Giysinizdeki tiftiklenmenin yoğunlaştığı noktaları ovmak için bezi kullanın. Bezle tiftiklenen noktalara saç spreyi ile düzgün bir şekilde ovun. Kısa sürede tüm tüylenmelerin tamamen kaybolduğunu fark edeceksiniz.