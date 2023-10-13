Kıyamet suresinin anlamı nedir? Kıyamet suresi Türkçe ve Arapça okunuşu.. Kıyamet suresinin Arapça okunuşu, Türkçe okunuşu ve anlamı hakkında merak edilenler içeriğimizde yer alıyor. İşte Kıyamet suresinin anlamı..

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Kıyamet suresinin okunuşu ve anlamı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Kıyamet suresinin Türkçe ve Arapça okunuşu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Mekke döneminde indirilen kıyamet suresi 40 ayetten oluşmaktadır. Bu sure adını birinci ayette bulunan "kıyamet" sözcüğünden almıştır.

Yeniden dirilmeyi ve kıyamet esnasında yaşanacak olan olayları ele alan kıyamet suresi sık sık internette araştırılmaktadır.

Kıyamet suresinin Türkçe okunuşunu ve anlamını sizler için derledik. İşte Kıyamet suresinin okunuşu ve anlamı..

Kıyamet suresi Arapça okunuşu

Kıyamet suresi Türkçe okunuşu

1. Lâ uksimu biyevmi-lkiyâme(ti)

2. Velâ uksimu bi-nnefsi-llevvâme(ti)

3. Eyahsebu-l-insânu ellen necme’a ‘izâmeh(u)

4. Belâ kâdirîne ‘alâ en nusevviye benâneh(u)

5. Bel yurîdu-l-insânu liyefcura emâmeh(u)

6. Yes-elu eyyâne yevmu-lkiyâme(ti)

7. Fe-iżâ berika-lbasar(u)

8. Ve ḣasefe-lkamer(u)

9. Ve cumi’a-şşemsu velkamer(u)

10. Yekûlu-l-insânu yevme-iżin eyne-lmefer(ru)

11. Kellâ lâ vezer(a)

12. İlâ rabbike yevme-iżin(i)lmustekar(ru)

13. Yunebbeu-l-insânu yevme-iżin bimâ kaddeme ve aḣḣar(a)

14. Beli-l-insânu ‘alâ nefsihi basîra(tun)

15. Velev elkâ me’âżîrah(u)

16. Lâ tuharrik bihi lisâneke lita’cele bih(i)

17. İnne ‘aleynâ cem’ahu ve kur-âneh(u)

18. Fe-iżâ kara/nâhu fettebi’ kur-âneh(u)

19. Śumme inne ‘aleynâ beyâneh(u)

20. Kellâ bel tuhibbûne-l’âcile(te)

21. Ve teżerûne-l-âḣira(te)

22. Vucûhun yevme-iżin nâdira(tun)

23. İlâ rabbihâ nâzira(tun)

24. Ve vucûhun yevme-iżin bâsira(tun)

25. Tezunnu en yuf’ale bihâ fâkira(tun)

26. Kellâ iżâ belaġati-tterâkiye

27. Ve kîle men(se) râk(in)

28. Ve zanne ennehu-lfirâk(u)

29. Velteffeti-ssâku bi-ssâk(i)

30. İlâ rabbike yevme-iżin(i)lmesâk(u)

31. Felâ saddeka velâ sallâ

32. Velâkin keżżebe ve tevellâ

33. Śumme żehebe ilâ ehlihi yetemettâ

34. Evlâ leke fe-evlâ

35. Śumme evlâ leke fe-evlâ

36. Eyahsebu-l-insânu en yutrake sudâ(n)

37. Elem yeku nutfeten min meneyyin yumnâ

38. Śumme kâne ‘alekaten feḣaleka fesevvâ

39. Fece’ale minhu-zzevceyni-żżekera vel-unśâ

40. Eleyse żâlike bikâdirin ‘alâ en yuhyiye-lmevtâ

Kıyamer suresi anlamı

1. Yemin ederim o kıyâmet gününe.

2. Yemin ederim pişmanlık duyup dâimâ kendini kınayan nefse ki, siz mutlaka diriltilip hesâba çekileceksiniz!

3. Ne o, yoksa insan kendisinin kemiklerini toplayıp bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor?

4. Evet! Hem de özel çizgileriyle birlikte parmak uçlarına varıncaya kadar bizim onu yeniden yaratıp düzenlemeye gücümüz yeter.

5. Fakat insan suç işleyip durmak için önündeki kıyâmeti inkâr etmek ister.

6. Alay ederek: “Ne zamanmış o kıyâmet günü?” diye sorar.

7. Korkudan gözlerin kamaşıp kararacağı,

8. Ayın ışığının silinip gideceği,

9. Güneşle ay bir araya getirileceği zaman:

10. İnsan o gün: “Kaçacak yer neresi?” diyecek.

11. Hayır! Kaçıp sığınacak hiçbir yer yoktur!

12. O gün herkesin varıp duracağı yer, yalnız Rabbinin huzurudur!

13. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geride bıraktığı her şey haber verilir.

14. Artık insan kendi aleyhinde bir şâhit ve bir delildir;

15. Kurtulmak için türlü türlü mazeretler ileri sürse de!

16. Rasûlüm! Sana vahyedilen âyetleri hemen ezberleyip bellemek için dilini kıpırdatma.

17. Çünkü onu senin kalbinde toplayıp ezberletmek de, onu dilinde akıtıp okutmak da bize aittir.

18. Biz onu sana okuduğumuzda, sen de onun okunuşunu tâkip et.

19. Sonra onu açıklamak da elbette bize ait bir iştir.

20. Hayır, hayır! Siz peşin olan dünya hayatını ve onun fânî nimetlerini çok seviyorsunuz.

21. Âhireti ise bir kenara bırakıyorsunuz.

22. Yüzler var, o gün mutluluktan ışıl ışıl parlayacak.

23. Sonsuz bir huzur ve saâdet içinde Rablerinin cemâline bakacak.

24. Yüzler de var, o gün asılacak, buruşacak.

25. Çünkü kendisine, bel kemiklerini kıracak belâlı ve korkunç bir şeyin yapılacağını anlayacak.

26. Hayır, hayır! Can köprücük kemiğine dayandığı,

27. “Yok mu bunu iyileştirecek, şifa verip kurtaracak?” dendiği zaman,

28. Can çekişen kişi, bunun gerçek bir ayrılış olduğunu anlayacak.

29. Ölüm acısıyla kıvranıp, bacağı bacağına dolaşacak.

30. İşte o gün Rabbine doğru ebedî yolculuk başlamış olacak.

31. O kişi dünyada ne dini doğrular, ne de namaz kılardı.

32. Tam tersine, dini yalanlar ve onun gereklerinden yüz çevirirdi.

33. Üstelik yaptığıyla övünerek, çalımlı çalımlı dostlarının yanına giderdi.

34. Yazıklar olsun sana! Helâk olasın!

35. Sonra yazıklar olsun sana! Helâk olasın!

36. İnsan, başıboş bırakılacağını ve yaptıklarından hesâba çekilmeyeceğini mi sanıyor?

37. Yoksa o, başlangıçta akıtılan menîden bir damlacık nutfe değil miydi?

38. Sonra rahim duvarına tutunmuş cenin hâlini aldı. Derken Allah ona güzel ve düzgün bir biçim verdi.

39. Sonra da ondan erkek ve dişi eşler yarattı.

40. Peki, bütün bunları yapan Allah’ın, ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?