Kıyma çektirme kg fiyatı 2023! Kurban eti kıyma çektirme ne kadar, kaç TL? Kurban etlerini kıyma olarak kullanmak isteyen vatandaşlar, kasapların yolunu tutuyor. Kasaplar, belli bir ücret karşılığında etleri kıyma yapıyor. Peki, 2023 kıyma çektirme ne kadar, kaç TL? İşte kurbanlık kıyma çekim fiyatları...

Kurban Bayramı’nda kestikleri kurbanlık etleri kıyma olarak çektirmek isteyen vatandaşlar kasaplara gidiyor.

Kilo başına ücretlendirilen kıyma çekim fiyatları ile Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile merak konusu oldu.

Kıyma, yemeklerde kullanışlı olması sebebiyle tercih ediliyor. Aynı zamanda köfte olarak da kullanılıyor.

Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı’nda kasaplar kilo başı kıyma çekim ücretini 5 TL olarak belirlemişti.

2023 yılı kıyma çekim kilosu ne kadar oldu merak ediliyor.

Peki, kıyma çektirme fiyatı 2023 ne kadar? Kurban eti kıyma çektirme ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

Kıyma çektirme fiyatı 2023:

Kasaplar, kurban etlerini parçalama ve kıyma çektirme gibi birçok fiyatlara da yüzde 100 zam yaptı.

Bir kilo kurbanlık etinden kıyma yaptırmak için kasaba 5 lira ödeme yapan vatandaşların bu yıl ise 1 kg kıyma için de ödeyeceği ücret 10 TL oldu.