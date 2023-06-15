Kıymetini bilin: Tükürük hakkında 7 şaşırtan bilgi Tükürüğün sadece ağzımızı ilgilendirdiğini sanıyorsanız, yanılıyorsunuz...İşte tükürük hakkında ilk kez duyacağınız bilgiler!

Yokluğu kuruluk, fazlası salya...

Tükürük, tahmin ettiğinizden daha büyük bir öneme sahip.

Ağızda ortama 1 ml bulunan tükürük, sağlıklı salgılanmadığı takdirde hayatınızı kabusa çevirebilir.

Renksiz, kokusuz, berrak bir sıvı olan tükürük damak, yanak ve ağız tabanında oluşur. Sağlıklı tükürük üretimi, vücut sisteminizin doğru işlediğini gösterir.

İşte tükürük hakkında muhtemelen daha önce duymadığınız bilgiler...

Tükürük ne işe yarar

Bir insan günde ortalama 1-1.5 litre tükürük salgılar.

Tükürük bezleri uyku esnasında yavaşlar.

Tükürük yiyecekler ağzınızda çiğnenirken onların kayganlaşmasına yardımcı olur.

Asit bazlı besinlerin PH dengesini sağlar ve mide sağlığını korur.

Tükürük, gün boyunca dişlerimizi yıkama görevi görür.

Tükürük eksikliği diş çürüğüne, ağız kokusuna ve hatta sindirim problemlerine yol açar.

Tükürük olmazsa dil damağa yapışır ve konuşmak imkansız hale gelir.