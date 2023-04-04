Kız Kulesi ne zaman açılacak? Ziyaret saatleri ve giriş ücreti 2023! Restore edilen Kız Kulesi, ziyaretçilerine kavuşmak için gün sayıyor. Çalışmaların biteceği tarih de netleşti. Peki, Kız Kulesi ne zaman ziyarete açılacak? İşte Kız Kulesi ziyaret günleri-saatleri ve giriş ücreti 2023.

İstanbul Boğazı'nın en değerli mimarisi olan Kız Kulesi, güzelliği ve hikayeleriyle yüzyıllardır dillere destan bir yapıdır.

Üsküdar-Salacak tarafında bir adacık üzerine inşa edilen Kız Kulesi, MÖ 408'de Atinalı general Alkibiadis, muhtemelen Karadeniz'den gelen gemilerin kontrolü için yaptırılmıştır.

Üsküdar'ın simgesi haline gelen Kız Kulesi, manzarasıyla milyonları kendine hayran bırakmıştır.

Kız Kulesi'nin efsanesine göre ise, Bizans Kralı, kızının 18 yaşında yılan sokması sonucu öleceği kehanetini öğrenir. Kral, kızını Kız Kulesi'nde koruma altına alır.

Prenses 18 yaşına gelince hizmetçilerin getirdiği bir üzüm sepetinin ya da prensese aşık olan genç bir subayın getirdiği çiçek sepetinin içine saklanan yılan adaya ulaşmış ve prensesi sokarak öldürmüştür.

Hikayesi ve konumu vesilesiyle ziyaretçi akınına uğrayan Kız Kulesi, bir süredir restore edilmek üzere kapalıydı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kulenin restorasyon çalışmalarını tamamlamak üzere. Bu kapsamda ne zaman açılacağı da merak konusu.

Ziyaretçilerin iple çektiği o güne sayılı zaman kaldı.

Peki, Kız Kulesi ne zaman açılacak? İşte ziyaret saatleri ve giriş ücreti...

Kız Kulesi açıldı mı? Kız Kulesi ne zaman açılacak?

Kız Kulesi Mayısın ilk haftası ziyaretçileriyle buluşacak.

Kız Kulesi'nde incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kız Kulesi'nin birkaç hafta içinde açılışa hazır hale geleceğini belirterek "Bu çalışmayla yapının sadece üstünün değil alt tarafında, platformun altında, deniz tarafındaki eksiklikleri de fark edildi. Bununla ilgili sağlamlaştırma, güçlendirme çalışmaları tamamlanıyor. Platformun etrafında bir kazıklama çalışmamız var. Aslında şu anda sürecin iki ay gecikmesindeki ana sebep de bu depreme karşı alınması gereken ekstra önlemler." dedi.

Bakan Ersoy, "Bizim görmeye alışık olduğumuz yüzü aslında olmaması gereken yüzü. Gerçeğe uygun olmayan yüzünü yıllardır gördüğümüz için gözümüz ona alışmıştı. Şimdi orijinal resimlerindeki 2. Mahmut Dönemindeki haline döndürüldü. Eskiden İstanbul’dan Kız Kulesi’ni seyrediyorduk, şimdi de Kız Kulesi’nden İstanbul’u seyredeceğiz" dedi.

Kız Kulesi ziyaret saatleri 2023

Kız Kulesi, haftanın yedi günü 09.00- 19.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

Kız Kulesi giriş ücreti 2023

Kız kulesi giriş ücreti yetişkinler için 30 TL'dir. Öğrenci ve 60 yaş üstü yaşlılar için 15 TL'dir.