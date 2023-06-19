Kızamık nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir? Kızamık nasıl geçer? Son günlerde vaka sayılarında artış görülen kızamık, vatandaşları endişelendirdi. Özellikle "kızamık belirtileri ve tedavisi" merak konusu oldu. Peki kızamık nedir, nasıl anlaşılır? Kızamık nasıl geçer? İşte detaylar...

Genellikle çocuk yaş grubunda görülen kızamık hastalığı, son günlerde artış gösterdi.

Uzmanlar, bulaşıcı olabilen kızamık konusunda dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor.

Özellikle ebeveynler, kızamık hakkında detayları sorguluyor. Kızamık belirtileri ve tedavi yöntemleri araştırılıyor.

Kızamık virüsü ile görülen kızamık hastalığı, kırmızı döküntüler ile kendini belli eder.

Peki, kızamık nasıl bulaşır? Kızamık nasıl geçer? Belirtileri nelerdir? İşte bilgiler...

Kızamık nedir?

Tıp dilinde rubeola ya da morbilli olarak da bilinen kızamık, solunum sisteminin viral bir enfeksiyonu olarak da tanımlanabilir.

Tüm dünyada yaygın olarak görülen hastalık, son derece bulaşıcıdır ve ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Kızamık, özellikle bağışıklık sistemini çok fazla etkilediği için diğer hastalıklara davetiye çıkartır.

Kızamık virüsü nasıl bulaşır?

RNA virüsü olan kızamık virüsü, insandan insana bulaşır.

20 derecenin altındaki, 37 derecenin üzerindeki sıcaklıklara, ultraviyole ışınlara ve pH değişimine karşı dayanıksızdır.

Havada 1 saat kadar asılı kalabilen kızamık virüsü, bu havanın solunmasına bağlı olarak kişiye bulaşabilir.

Enfekte bir kişinin öksürmesi, hapşırması gibi etkenlere maruz kalmak ya da enfekte kişiyle fiziksel temasta bulunmak, hastalığın bulaşmasına yol açabilir.

Kızamık belirtileri

Yanaklarda minik pembe-kırmızı lekeler,

Ateş,

Kesik kesik ve ısrarcı öksürük,

Burun akıntısı,

Gözlerde kızarıklık,

Işığa bakamama

İştahsızlık.

Kızamık nasıl geçer?

Kızamık hastalığını önlemenin en güvenli ve etkili yolu aşılanmaktır. Kızamık aşısının ilk dozundan sonra koruyuculuk oranı %93'e, ikinci dozundan sonra ise %97'ye çıkar.

Vitamin, antibiyotik, beslenme düzeni gibi yöntemlerle tedavi uygulanabilir.

Dünya Sağlık Örgütü gelişmekte olan ülkelerde kızamık geçiren her çocuğa A vitamini verilmesini önerir.