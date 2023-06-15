Kızılcık Şerbeti 2. sezon ne zaman? Kızılcık Şerbeti 30. bölüm ne zaman yayınlanacak? Son dönemlerde Show TV ekranlarında reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti, sezon finaliyle büyük heyecan yaratmıştı. Ömer ve Kıvılcım'ın kazası sezon finaline damga vururken yeni sezon tarihi merak konusu oldu. Peki Kızılcık Şerbeti 2. sezon ne zaman? Kızılcık Şerbeti 30. bölüm ne zaman yayınlanacak?

İlk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisi, geçtiğimiz hafta sezon finaliyle ekranlara damga vurdu. Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi büyük ilgiyle izleniyordu. Yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç’ın oturduğu, senaryosunu ise Melis Civelek’in kaleme aldığı dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Sezon finalinde nikah masasına oturan Kıvılcım ve Ömer’in trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Bir kişinin vefat ettiği kazada kimin öldüğü merak ediliyor. Bununla birlikte heyecanla beklenen ikinci sezon tarihi araştırılıyor. Peki Kızılcık Şerbeti 2. sezon ne zaman? Kızılcık Şerbeti 30. Bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte yeni sezon tarihi… Kızılcık Şerbeti ikinci sezon ne zaman? Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz hafta sezon finali yaptı. Yeni sezonun ise Eylül ayında ekranlara gelmesi bekleniyor.