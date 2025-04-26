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Haber Merkezi

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi.

Pembe’nin ani ölümü aileyi derinden sarsarken, Mustafa’nın akıl hastanesine kaldırılması izleyicilere zor anlar yaşattı.

Nursema’daki dikkat çekici değişim ise sosyal medyada gündem oldu.

Tüm bu gelişmelerin üzerine Abdullah’ın Işıl’la evlenip onu eve getirmesi aile içinde yeni bir krizin fitilini ateşledi.

Diziden yeni fragman geldi. Bakın yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor.

FATİH VE DEFNE'NİN YAKINLAŞMASI...

Kızılcık Şerbetinin yeni bölümünde tansiyon iyice yükselecek. Işıl, evde adeta gücünü ilan ederek Pembe'nin tüm eşyalarını kapı dışarı edecek.

Bu hamle karşısında Nursema’nın vereceği tepki ise şimdiden büyük merak konusu oldu.

Öte yandan spor salonunda tesadüfen karşılaşan Fatih ve Defne arasında beklenmedik bir yakınlaşma başlayacak.

İkilinin arasındaki ilişkinin nasıl bir boyuta evrileceği izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

İşte Kızılcık Şerbeti 99. bölüm 1. fragman...