Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sının aylık kazancı ortaya çıktı! Bölüm başı aldığı ücret…

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni yapımları arasında yer alan başrollerini Barış Kılış, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan gibi başarılı isimlerin paylaştığı Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaparak izleyiciye veda etmişti.

2022 yılından bu yana yayınlanan sosyal medyada adeta fenomen haline gelen dizinin sevilen karakterleri arasında yer alan Nursema’ya hayat veren Ceren Karakoç başarılı oyunculuğu ile dikkat çekiyor.

Dizinin sevilen karakterlerinden birine hayat veren Karakoç zaman zaman özel hayatıyla da medyanın gündeminde yer alırken bu kez Kızılcık Şerbetin’de bölüm başına aldığı ücretle gündemde adeta bomba etkisi yarattı.

BÖLÜM BAŞINA ALDIĞI ÜCRET ŞAŞIRTTI

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Nursema karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ceren Karakoç’un kazancı da merak konusuydu.

Kulislerde dolaşan iddialara göre Karakoç, geçtiğimiz sezon için diziden bölüm başına 50 bin TL kazanması sosyal medyada gündem oldu.

Ayda 4 bölüm yayınlanan dizide Karakoç’un toplam gelirinin ise 200 bin TL olduğu iddia edildi. Nursema karakteriyle gönüllere taht kuran Karakoç’un yeni sezonda ücretine zam alıp almayacağı ise şimdilik gizemini koruyor.