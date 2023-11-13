Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague 2023-24 sezonu 8. hafta maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’a konuk oluyor. İşte maçın bilgileri..

ensonhaber.com

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu 8. hafta maçında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a konuk oluyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe, EuroLeague'de bu sezon oynadığı 7 maçta 5 galibiyet 2 yenilgi aldı.

Sarı lacivertliler EuroLeague'de oynadığı son maçta bir diğer Sırbistan ekibi Partizan'a deplasmanda 85-84 mağlup oldu.

Fenerbahçe'de Dyshawn Pierre, Sertaç Şanlı ve Metecan Birsen Kızılyıldız maçında forma giyemeyecek. Nick Calathes ve Marko Guduric ise takımla seyahat edecek ve durumlarına maç gününde karar verilecek.

Basketbolseverler Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçının ne zaman oynanayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için araştırmalarına hız verdi.

Peki, Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?

Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko mücadelesi 14 Kasım Salı günü saat 22:45'te başlayacak. Stark Arena'da oynanacak zorlu mücadele S Sport tarafından naklen yayınlanacak.

Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçını Mehdi Difallah (Fransa), Milan Nedovic (Slovenya), Guido Giovannetti (İtalya) hakem üçlüsü yönetecek.