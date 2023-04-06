Kızılyıldız - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 33. haftasında Kızılyıldız, Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk edecek. Kritik mücadelenin detayları belli oldu. Basketbolseverlerin gündeminde Kızılyıldız - Olympiakos maçı yer alıyor. İşte maçın detayları...

THY EuroLeague'de 33. hafta heyecanı devam ediyor. Bu hafta Sırbistan ekibi Kızılyıldız, Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Kızılyıldız, ligde bu sezon çıktığı 32 maçta 15 galibiyet ve 17 mağlibiyet aldı. Ligde 11. sırada yer alıyor. Konuk ekip Olympiakos ise, ligde bu sezon çıktığı 32 maçta 23 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı. Ligde lider koltuğunda oturuyor. Basketbolseverlerin heyecanla beklediği lider Olympiakos maçı için nefesler tutuldu. Peki Kızılyıldız - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları... Kızılyıldız - Olympiakos maçı ne zaman? Kızılyıldız - Olympiakos maçı bugün saat 20:00'de başlayacak. Maç, S Sport kanalından canlı yayınlanacak.