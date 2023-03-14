Klavye alırken dikkat edilmesi gereken 5 şey Bir bilgisayar klavyesi satın alıyorsanız, özellikle birden fazla cihaz arasında taşımak istiyorsanız, bir klavyede karar kılmadan önce rahatlık ve boyut gibi birkaç kritik özelliği göz önünde bulundurun.

Piyasada yüzlerce bilgisayar klavyesi ve bunları bağlamanın ve kullanmanın birçok yolu bulunmaktadır. Bu nedenle temel klavye etkinliklerinde gezinmenize, bakım sorunlarını anlamanıza ve hangi klavyenin sizin için en iyi olduğuna karar vermenize yardımcı olması için bazı bilgiler derledik.

Bir klavye satın almadan önce göz önünde bulundurmanız gereken en önemli şeyleri sizler için özetledik.

1 - Klavyenin maliyeti

Sadece yazı yazmak için bir klavyeye ihtiyacınız varsa, muhtemelen düşük bir harcama yaparak kurtulabilirsiniz. Fakat, klavyenizden ne kadar çok şey isterseniz, o kadar çok harcama yapmanız gerekebilir. Çünkü yerleşik aydınlatma, alüminyum çerçeveler ve birden çok tuş işlevi ekstra ücrete tabidir. Pek çok seçenek var ve ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun bir şey bulmanız gerekecek.

2 - Ergonomi

Yeni klavyenizde yazmak için saatler harcıyorsanız, en azından temel ergonomik özelliklere sahip bir klavye almak en iyi tercih olacaktır.

Bazı klavyeler tuşları ayırdığından, kıvrımlara sahip olduğundan ve hatta motorlu olduğundan ergonomi çeşitli biçimler alabilirken, bir öğrenme eğrisi beklemelisiniz.

Ellerinizin klavyede nasıl hareket edeceğini ayarlayıp yeniden öğrenirken, yazmanın garip ve rahatsız hissetmesini bekleyin. Ancak bilekleriniz ve elleriniz size teşekkür edecek çünkü ergonomik klavyeler siz yazarken üzerlerine binen baskıyı azaltıyor. Ergonomik klavyeler ayrıca bilek destekleri ve cihazı yükseltme veya indirme özelliğini içerebilir.

3 - Kablolu mu kablosuz mu?

Farelerde olduğu gibi, klavyenizin kablolu veya kablosuz olması kişisel bir tercihtir ve her türün artıları ve eksileri vardır. Kablolu klavyeler mesafe aralığınızı sınırlar, ancak asla pil aramaz veya bağlantı aksiliklerinden endişe duymazsınız.

Kablosuz klavyeler, kanepede uzanırken dahi yazmanıza izin verir ve asla o sinir bozucu kabloya dolanmazsınız. Çoğu klavye, kablosuz bağlantı için USB veya Bluetooth teknolojisini kullanır. Bluetooth yoluna gidiyorsanız, cihazınızın yerleşik Bluetooth uyumluluğuna sahip olduğundan emin olun. Bir Bluetooth alıcısı almanız ve yoksa cihazı eşleştirmeniz gerekecektir.

4 - Kısayol tuşları ve medya tuşları

Çoğu klavye, seyahat klavyeleri dışında çeşitli kısayol tuşları ve ortam tuşlarıyla birlikte gelir. Klavye kısayollarına benzer şekilde , bu tuşlar görevleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar. Ses ve video kontrolü gibi görevleri içeren medya tuşları, medya sisteminizi kontrol etmek için oturma odanızda klavyenizi kullanıyorsanız çok değerlidir.

Kısayol tuşları, bir düğme kombinasyonuna basarak belirli görevleri tamamlamanıza izin verir ve birçok klavye bu kombinasyonları tek dokunuşlu düğmelerle değiştirir.

5- Klavyenin boyutu

Daha küçük klavyeler tipik olarak sayısal tuş takımını kaldırır ve hatta daha kısa tuşlara sahip olabilir veya düğmeler arasında hiç boşluk olmayabilir. Bunlar, klavye bir tablet içinse veya sürekli olarak bir yerden bir yere taşıyorsanız kullanışlıdır.

Daha büyük klavyeler, daha fazla kısayol tuşu ve medya tuşu olanlarla el ele gider. Çok sayıda medya düğmesi, USB bağlantı noktası vb. içeren bir oyun klavyesi istiyorsanız, varsayılan olarak daha büyük olanı seçersiniz.