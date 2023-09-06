Klozetteki sarılık defolacak! Bu macunu sürer sürmez... Tuvalet giderindeki sarılık canınızı sıkmasın. Basit bir temizlik yöntemiyle, beyaz haline geri dönecek.

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Klozetler, yüzeylerinde oluşan lekeler ile zamanla sarı bir hal alabilir. İyi temizlenmediği sürede gittikçe sararan klozet hoş bir görüntü oluştumaz.

Klozetlerin sararması, su kalitesinden temizlik ürünlerine kadar birçok faktöre bağlı olarak meydana gelebilir.

Sararmış klozet kir, su lekeleri ve hatta bazen küf veya bakteri oluşumu gibi nedenlerle olabilir.

Hem hijyen hem görüntü açısından temiz bir klozete sahip olmak önemlidir.

Peki, bu durumla nasıl başa çıkmalısınız? Sararmış klozet nasıl temizlenir? Klozet nasıl beyazlatılır? İşte yanıtı!

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Klozet macunu

Klozeti temizlemek için daha çevre dostu bir yöntem arıyorsanız, kabartma tozu ve sirke karışımı kullanabilirsiniz.

Biraz kabartma tozu ile beyaz sirkeyi karıştırarak bir temizlik macunu oluşturun. Bu macunu klozetin sararmış bölgelerine uygulayın ve bir süre bekletin.

Sonra bir tuvalet fırçası veya süngerle iyice temizleyin.