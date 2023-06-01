Koca eline bakmaya son! Hayaller gerçek oluyor; İşte ev hanımlarına emeklilik planı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadleri arasında yer alan "ev hanımlarına emeklilik", Meclis'in ilk gündemleri arasında yer alacak. Emekli olma hayali kuran çalışmayan anneler ve eşler, aylık gelir sahibi olabilecek.

Çeşitli sebeplerle iş hayatını sonlandıran ve geliri olmayan kadınlar, maddi olarak eşlerine bağımlı oluyor.

Ev hanımlarının yıllardır talep ettiği "emeklilik" ise artık hayal olmaktan çıkacak.

EYT ile milyonların yüzünü güldüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ev hanımlarına da müjdeyi verdi.

AK Parti seçim vaadi olan çalışmayan kadınların emekli olabilmesi, Meclis gündemine geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ev hanımlarının emeklilik hakkıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Aile ve Gençlik Bankası tarafından ev hanımlarına emeklilik desteği sağlanacağı duyuruldu.

Ev hanımlarının emekli olma şartları

Bakan Bilgin "ev hanımları nasıl emekli olacak" açıklamasında şunları dile getirdi:

"Çok kolay bir süreç olacak. Ev hanımlarına emeklilik için başvuruda bulunacaklar. Primlerini ödedikleri takdirde devlet primin üçte birini karşılayacak. Bu şekilde hanımlara teşvik sağlamak amacıyla destek sunulacak.

Kadınları teşvik etmek ve desteklemek için bir banka kurulacak. Gençlik ve aile ihtiyaçlarının karşılanması için bu banka faaliyet gösterecek. Kaynağı ise doğalgaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak."

Bir borçlanma süresi olacak. Emeklilik için borçlanma yaparak ödemelerini gerçekleştirebilecek ve bu borçlanmayı devlet karşılayacak. Konu yasayla düzenlenecek ve Meclis açıldığında yasa geçmiş olacak.