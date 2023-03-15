Kocakarı soğukları ne zaman gelecek? Berdül acüz ne demek? Kocakarı soğuklarının ne zaman geleceği araştırılmaya başladı. Peki kocakarı soğukları hangi tarihte yaşanacak? İşte detaylar..

Kocakarı soğukları hakkında aramalar hız kazandı. Her yıl yaşanan kocakarı soğuklarının bu sene ne zaman geleceği merak edilmeye başladı.

Vatandaşlar internette "Kocakarı soğukları ne zaman gelecek?" ve "Berdül acüz ne demek?" sorularına yanıt arıyorlar.

Rumi takvim ve miladi takvime göre hesaplanan kocakarı soğukları için tarihler belli oldu.

Peki kocakarı soğukları ne zaman gelecek? İşte merak edilen o tarih..

Kocakarı soğukları ne zaman gelecek?

Kocakarı soğukları her yıl Mart ayında yaşanan hava olaylarından biridir. Rumi takvime göre 26 Şubat ile 4 Mart tarihleri arasında yaşanan kocakarı soğukları, Miladi takvime göre ise 11 Mart ve 17 Mart tarihleri arasında yaşanıyor. Bu sebeple kocakarı soğuklarının bu hafta son bulması bekleniyor.

Berdül acüz ne demek?

Halk arasında kocakarı soğukları olarak bilinen Berdül acüz ismini bir benzetmeden almaktadır. 'Acüz' kelimesi omurgada bulunan 'kuyruk sokumu' olarak tabir edilen son kemiğe verilen isimdir. Soğuk havanın kuyruk sokumuna kadar hissedilmesinden dolayı böyle bir benzetme yapılmıştır.