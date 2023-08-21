Köfte harcına 1 kaşık ekleyin, daha dışarıda yemezsiniz! Evde sokak köftesi lezzetinde köfte hazırlamak için harca eklemeniz gereken 1 kaşıklık malzemeyi açıklıyoruz...

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Sokak köftesinin yerini alacak bir tarif bulmak zor...

Ancak sağlık açısından ev yapımı köfteleri tercih etmekte fayda var.

Dışarıda yediğiniz gibi, sokak lezzetinde bir köfte yapmak için en önemli detay harcında saklıdır.

Köfte harcı nasıl yapılır, sokak köftesi gibi köfte tarifi, köfte malzemeleri nelerdir gibi araştırmalar yapanlar için, damakları çatlatacak tarifi bulduk!

Meğer işin tadı, kıymaya eklenen 1 kaşıktaymış...

Köfte harcına 1 çay kaşığı...

İyi köfte yapmanın en önemli sırlarından bir tanesi köfte harcına karbonat atmaktır.

Damak tadınıza göre hazırladığınız köfte harcını elinizle 10 dakika kadar iyice yoğurun.

Son olarak ise 1 çay kaşığı karbonat ekleyin. Karbonat köftenin kabarmasını ve daha yumuşak olmasını sağlar. Kıvamı tıpkı sokak köftesi gibi olacaktır.