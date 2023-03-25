Kök ücret nedir, nasıl hesaplanır? Emekli zammında kök maaş ayrıntısı... En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükselmesi ile dikkat çeken bir detay da "kök ücret" oldu. Zam sonrası emeklilerin kök maaşının değişmeyeceği açıklandı. Bu kapsamda "kök ücret nedir" araştırılıyor. İşte emekli maaşlarında kök ücret detayı...

Emeklilerin cebini rahatlatacak bir müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

En düşük emekli maaşı, 2 bin lira artışla 7 bin 500 liraya yükseldi.

TBMM'den görüşülecek kabul edilecek olan zam oranı, nisan ayında geçerli olacak.

Düzenleme sonrası en düşük emekli maaşı yükseltilecek ancak emeklilerin kök maaşı değişmeyecek. Bu kapsamda "kök ücret" kavramı kafaları karıştırdı.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 7 bin 500 TL'nin üstünde emekli maaşı olanlar için bir düzenleme yapılmayacağını duyurdu.

Kök maaşı 7 bin 500 liranın altında olan emekliler, maaşları bu rakama ulaşana kadar yapılacak zamları, kök maaşlarına eklenecek şekilde alacak.

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Peki, kök maaş ve kök ücret nedir? Kök maaş nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

Kök ücret nedir

Kök ücret, işçinin işi görmesi karşılığında işverenin kendisine ödemeyi kabul ettiği salt miktarı göstermektedir.

İş Kanunu’nun 32. maddesinde belirtildiği üzere “Genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.”

Ücret bir iş sözleşmesinin olmazsa olmaz, yani kurucu unsurudur. Ücretin, kök/baz ücret ve giydirilmiş ücret olarak iki farklı tanımlaması bulunmaktadır.

Kök ücret, işçinin işi görmesi karşılığında işverenin kendisine ödemeyi kabul ettiği salt miktarı göstermektedir. Bu ücret saatlik, günlük veya aylık çalışma karşılığı olarak belirlenebilir ve işçi, iş görme edimini yerine getirdiği sürece buna hak kazanır.