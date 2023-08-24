Kökten bitiriyor! Nasır yerine 1 dilim koyun, pamuk gibi oluyor... Nasırlar yüzünden açık ayakkabı giymekten çekiniyorsanız, çaresi var! İşte evde 1 gecede nasırı yok etmenin yolu...

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Sürtünmeden kaynaklı el ve ayaklardaki deri sertleşmesi olarak bilinen nasır, hem ağrılı hem de estetik açıdan hoş olmayan bir duruma sebep oluyor.

Ne yaparsa yapsın nasırı geçmeyenler, çözüm yolları arıyor.

Nasır için birçok evde çözüm tarifi karşısına çıkmış olabilir, ama bu yöntem başka!

Nasırı 1 gecede pamuk gibi yapın, ardından temizleyin. Nemlendirmeyi de unutmayın.

İşte tek yapmanız gereken...

Domatesle nasır tedavisi

Domates dilimi, doğal olarak nasırları yumuşatıp ortadan kaldırır. Asidik yapısı, nasırlı bölgeyi pes ettirir. Kalın ölü deri tabakasını yumuşatır ve nasırları hızlı bir şekilde temizler.

Bir dilim domates kesin ve etkilenen bölgeye yerleştirin ve tutturmak için gazlı bezle örtün. 1 gece bu şekilde uyuyun. Yumuşayan bölgeyi pens yardımıyla temizleyin.