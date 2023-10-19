Kokusuz da yemek mümkün! Karnabahar artık kabus olmayacak... Mevsimi gelmişken karnabahar yememek olmaz. Vitamin deposu olan karnabahar pişerken yaydığı ağır koku yüzünden sevilse bile çok tercih edilemeyen bir sebze. Bu kokuyu nasıl giderebileceğinizi anlattığımız yazımızda yazan adımları uygulayınca karnabahar pişirmekten kaçınmayacaksınız...

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Kış mevsiminde pazar, manav, market raflarında boy gösteren karnabahar C vitamini ve kalsiyum açısından çok zengin bir besindir.

Vücuttaki toksinleri temizleyip, ülseri sakinleştiren, doğal ağrı kesici olan, kış aylarında hastalıktan koruyan karnabahar tam bir şifa deposu.

Karnabaharın seveni olduğu kadar sevmeyeni de var.

Karnabahar sevmeyenlerin birçoğu kokusundan dolayı tüketmekten kaçınıyor.

Ne yapılırsa yapılsın karnabahar pişerken ağır bir koku yayıyor. Bu koku problemini kökten çözecek tarif ile karşınızdayız.

İşte yapmanız gerekenler…

Ne yapmalısınız?

Karnabaharı yıkadınız yemeğe hazır hale getirdiniz ve tencerede yerini aldı. Bunların üstüne tek yapmanız gereken şey bir iki dilim ekmeğin içini ufalamak.

Bu ekmeklerin yemeğe karışmasını istemiyorsanız ufaladığınız ekmek parçalarını temiz bir tülbentin içine koyup tencere içine bırakabilirsiniz.

Karnabahar haşlandıktan sonra tülbenti yemek içinden çıkarabilirsiniz.

Kokudan kurtulmanın diğer yolları

Karnabahar kokusundan sadece ekmek dilimleri ile kurtulabilirsiniz diye bir kural da yok.

Diğer yöntemler şöyle:

Karnabahar’ı pişirirken suyuna iki kaşık sirke ve bir tutam tuz ekleyin ve ardından su köpük köpük olduktan sonra sebzeleri ekleyebilirsiniz.

Karnabaharı haşladığınız suya bir miktar süt ekleyin.

Bu yaptığınız hem kokuyu engeller hem de kar gibi beyaz bir karnabahar olacak.

Karnabaharı pişirmeden önce tuzlu soğuk suda bekletirseniz de koku azalır.

Pişirdiğiniz suya defne yaprağı ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!