Kola, meyve suyu, soğuk çaya zam geldi: İşte yeni fiyatlar…

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Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Pepsi grubundaki içeceklerin yeni fiyatlarını duyurdu.

Son zamlarla birlikte birçok üründe fiyat artışı yaşanırken, özellikle Pepsi, Yedigün, Fruko ve Lipton Ice Tea gibi popüler içeceklerin fiyatları dikkat çekti.

Güncellenen fiyat listesine göre:

2.5 LT Pepsi: 347,95 TL

1.5 LT Pepsi, Twist, Max: 498,96 TL

2.5 LT Yedigün: 331,12 TL

1.5 LT Fruko Gazoz: 487,87 TL

1 LT Lipton Ice Tea: 308,28 TL

1 LT Tropicana (Tetrapak): 619,74 TL’ye çıktı. İşte zamlı fiyatlar: