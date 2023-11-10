Kola nasıl bulundu şaşıracaksınız! Meğer morfin yerine... Onu üreten eczacı, bu günleri hayal dahi etmemişti. Dünyanın en popüler içeceği kola, "coca cola" olmadan önce bakın hangi ismi taşıyordu...

ensonhaber.com

Dünyanın her yerinde tadı bilinen kola, ilk kez 1885 yılında formüle edildi.

En popüler gazlı içecek olan kola, "Coca Cola" adıyla dünyaya nam saldı.

Muhteşem bir reklam pazarı olan kola, sıklıkla Amerikan, İsrail, Batı veya emperyalizm karşıtı protestoların merkezinde yer alıyor.

Şimdilerde ise İsrail'in Gazze'ye insanlık dışı saldırıları sebebiyle boykot ediliyor.

Kolayı yerlere dökenler, çöpe atanlar, içmeyin çağrısı yapanlar...

Ancak her saniye yeryüzünde 8000 şişe ya da kutu coca-cola tüketiliyor. 140 ülkede 5.8 milyar insan tarafından içilen Coca-Cola'nın borsa değeri 37 milyar dolar civarında.

Peki, kola hayatımıza nasıl girdi? Kolayı kim buldu? İşte kolanın doğuş hikayesi...

Kolanın mucidi

Georgia Knoxville’de doğan John Stith Pemberton, Konfederasyon Ordusunun efsanevi generali John Clifford Pemberton’un yeğeni idi.

John Stith ergen bir genç iken Georgia Maçon’daki Reform Tip okuluna kaydoldu ve 16 yaşındayken eczacılık diploması ile mezun oldu.

1865 yılında Amerikan İç Savaşı sırasında Konfederasyon Ordusuna katıldı. Bu esnada göğsünden yaralandı ve o dönemde oldukça sık kullanılan morfine bağlı bir hale geldi.

Morfine muadil üretildi

Eğitimli eczacı Stith, bağımlılığından kurtulmak adına afyon içermeyen alternatif ağrı kesiciler üzerinde çalışmalarına devam etti.

Koka bitkisini kola ceviziyle karıştırarak yaptığı bir sonraki deneyi ise Pemberton’s Wine Cola adını aldı ve entelektüel çevrelerce pazarlandı.

Company yolunda

1885 yılında Atlanta ve Fulton Country bir içki yasağı kanunu çıkarttı ve Stith bu popüler içkisini alkolsüz hale getirmeye çalışmaya başladı.

John Pemberton, kola içeceğini ticarileştirmek için Atlanta'daki bir işadamı olan Asa Griggs Candler ile anlaştı.

Candler, içeceğin formülünü satın aldı ve 1892'de The Coca-Cola Company'yi kurarak kola içeceğini popülerleştirmeye başladı.

Coca Cola adı

Dr. Pemberton'un ortağı ve muhasebecisi Frank M. Robinson, "iki C'nin reklamcılıkta iyi görüneceğini" düşünerek bu ismi önerdi ve artık ünlü olan "Coca‑Cola" ticari markasını kendi benzersiz senaryosuyla kaleme aldı.

Kolanın tarifi

Kolanın içeriğinde yedi gizli madde bulunmaktadır. Dünyada bu maddeleri sadece iki kişi bilmekte ve bu maddeler bir kâğıtta yazılı olarak bir bankanın kasasında muhafaza edilmektedir.

Stith’in morfin yerine bulduğu bu tesadüfi ilaç Coca Cola, her gün yaklaşık 2 milyar adet tüketiliyor.

Dünyanın taşınabilir su kaynaklarının %25'i The Coca-Cola Company'ye aittir.