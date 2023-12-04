Kola sevenler şokta! Dünyanın en zararlı 7 içeceği belli oldu! İlk sırada bakın ne var..

Günlük hayatta bolca tükettiğimiz içeceklerin ne kadar sağlıklı olup olmadığı konusunda bazen umursamaz olabiliyoruz.
Sürekli tükettiğimiz içeceklerin her biri farklı zararlar barındırabiliyor. Bu içeceklerin zararları uzmanlar tarafından araştırılıyor.
Sosyal medyada yer alan iddiaya göre uzmanlar dünyanın en zararlı içeceklerini belirledi. Son günlerde sıklıkla paylaşılan habere göre dünyanın en zararlı içeceği kola oldu.
Sosyal medyada paylaşılan dünyanın en zararlı içecekleri listesi gündeme oturdu. Sosyal medya kullanıcıları paylaşılan liste hakkında çeşitli yorumlarda bulundu.
İşte uzmanlara göre dünyanın en zararlı içecekleri..
Dünyanın en zararlı içecekleri
1 - Kola
2 - Sıcak çikolata
3 - Milkshake
4 - Enerji içeceği
5 - Yapay meyve suları
6 - Alkol
7 - Süt tozlu kahve